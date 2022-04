Allarme Covid-19 in caserma: negativi gli ultimi tamponi, attività Arma a pieno regime

CASARANO (Lecce) – Negativi anche gli ultimi tamponi per i carabinieri in servizio presso la caserma dei carabinieri di Casarano in quarantena da giorni dopo aver avuto contatti con un sottoufficale risultato positivo al Covid-19. Anche il secondo tampone è risultato negativo e l’attività dell’Arma è ripresa a pieno regime. Un sospiro di sollievo per i militari e le loro famiglia ma anche per tutti i cittadini che potranno tranquillamente raggiungere la caserma dei carabinieri per qualsiasi situazione da segnalare o denunciare.

Sta sempre meglio anche il sottoufficiale, rientrato dalla Calabria positivo, dopo aver partecipato ad un matrimonio di un suo “superiore” ad inizio settembre. Come la moglie è asintomatico e le sue condizioni di salute sono ritenute in netto miglioramento. I tamponi sono stati eseguiti su una cinquantina di persone in tutto ma dopo il secondo tampone la situazione d’allarme è fortunatamente rientrata.