Ai domiciliari per droga continuava a spacciare da casa: scatta un nuovo arresto

TREPUZZI (Lecce) – Nonostante si trovasse confinato nel chiuso del proprio domicilio per questioni di droga avrebbe continuato a spacciare e, a distanza di neppure tre mesi, per il pusher è scattato un nuovo arresto. Nei guai è così finito Antonio Rampino, 60enne di Trepuzzi, dopo una perquisizione eseguita in mattinata dai carabinieri della locale stazione. I militari, al comando del luogotenente Giovanni Papadia, si sono presentati in casa dell’uomo. All’esterno c’era un soggetto; una seconda persona era in casa.

E già il semplice fatto di aver ricevuto altri individui nella propria abitazione mentre si trovava ai domiciliari rappresentava una prima violazione. Quella più grave, però, sarebbe saltata fuori pochi minuti dopo. Con un controllo in camera da letto, infatti, i carabinieri hanno trovato 41 grammi di eroina suddivisa in dosi subito sequestrata. Non sono stati ritrovati materiale per il confezionamento , bilancini o soldi.

Link Sponsorizzato

Per l’uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno Alessandro Prontera, sono stati disposti nuovamente i domiciliari dopo un arresto risalente al 20 giugno quando venne trovato in possesso di 7 grammi di eroina nascosti in casa. Nelle prossime ore Rampino, conosciuto con il nomignolo di “Pallina”, comparirà davanti al gip Cinzia Vergine per l’udienza di convalida assistito dall’avvocato Antonio Savoia.