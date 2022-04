Alla guida sotto l’effetto di alcol o droga, “strage” di patenti tra Maglie e dintorni

MAGLIE (Lecce) – Diciassette denunce e dieci sanzioni per guida sotto l’effetto di alcol o droga ed altri dieci giovani segnalati al prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli a largo raggio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Maglie su tutto il territorio di competenza, durante i quali sono stati ispezionati 650 mezzi e controllate ben 952 persone.

Gli accertamenti hanno interessato in particolar modo la circolazione stradale. Ed in tanti sono incappati nella rete dei militari. Sei automobilisti sono stati sorpresi alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, mentre altri quattro sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli.

Non solo droga. Durante le verifiche, sei persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza (accertamento rifiutato), mentre altre dieci sono state sanzionate perché trovate alla guida con un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/l. A Soleteo, invece, una persona è stata denunciata perché trovava alla guida di un’auto con patente revocata.

Nel corso degli accertamenti, sono stati sequestrati circa 20 grammi di droga tra eroina, hashish, marijuana e spinelli già confezionati.