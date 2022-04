Avances e video hot a minore sui social, all’incontro si presentano i genitori. Altri 8 nei guai

CASARANO (Lecce) – Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Casarano, che nel corso degli ultimi giorni hanno messo in campo una serie di accertamenti mirati, finalizzati al contenimento della pandemia da Covid-19 ed al contrasto di furti, rapine e spaccio.

A Parabita, i militari sono intervenuti su richiesta dei genitori di una minorenne. Contattata sui social network da uno sconosciuto, la ragazzina era stata destinataria di avances di natura sessuale e di materiale audiovisivo pornografico autoprodotto dal suo “amico virtuale”. Lo stesso aveva poi proposto alla giovane un appuntamento, al quale però la ragazzina si è presentata in compagnia dei propri genitori, che hanno poi allertato i carabinieri. L’uomo è stato denunciato.

Altre denunce sono scattate tra Taurisano, Ruffano, Ugento e Taviano. Nel primo comune, nei guai è finito un uomo sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, allontanatosi dalla propria residenza rendendosi peraltro irreperibile telefonicamente.

A Ruffano, invece, è stato denunciato il titolare di un bar, per non avere rispettato l’ordinanza sindacale che gli vietava l’uso di apparecchiature radiofoniche, ed un automobilista sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di stupefacenti, che si è rifiutato di esibire i documenti di identità e di sottoporsi ai controlli.

A Ugento è stato denunciato un uomo del posto che, dopo avere usufruito del permesso di lavoro dalle 17 all’1, non era rincasato nell’orario previsto. Lo stesso è stato rintracciato attorno alle 2 nel locale dove lavorava.

A Taviano altre tre persone sono finite nei guai: detenute agli arresti domiciliari, due di esse sono state trovate in casa in compagnia di persone già note, mentre l’altra è rincasata in ritardo presso il proprio domicilio, sebbene autorizzata a recarsi presso il Sert di Ugento.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre segnalato al prefetto un giovane per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, controllando 606 mezzi e 741 persone.