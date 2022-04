Braccianti pachistani sottopagati e costretti a raccogliere angurie per ore: chiesto processo per imprenditore

NARDO’ (Lecce) – La Procura di Lecce ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per l’imprenditore Antonio Leopizzi, 38enne di Nardò, legale rappresentante dell’azienda agricola “Leo Group”, arrestato con l’accusa di caporalato nel luglio di un anno fa. L’imprenditore, subito dopo l’udienza di convalida, è tornato in libertà ed è in attesa di conoscere la data per la fissazione dell’udienza preliminare davanti ad un gup.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Paola Guglielmi e condotte dai carabinieri della Compagnia di Gallipoli, hanno fatto luce su alcuni episodi di presunto sfruttamento di braccianti pachistani costretti alla raccolta delle angurie in condizioni di lavoro proibitive. Lavoravano sotto il sole cocente con il rischio di accusare un malore per una paga da fame in uno stato di bisogno dettato dalla necessità di mantenere i propri nuclei familiari.

Sotto il giogo dell’imprenditore sarebbero finiti otto cittadini pachistani sottopagati per la quantità e la qualità del lavoro e retribuiti non con paga a ora ma “a cottimo” pari a 1/1,40 a quintale raccolto. Lavoravano anche per 10/11 ore senza alcuna pausa violando un’ordinanza comunale emanata dal sindaco di Nardò che ordinava la sospensione dei lavori nelle ore più calde della giornate nella stagione estiva. E i lavoratori non avevano giorni liberi. Nei campi bisognava presentarsi anche di domenica. Un vero e proprio tour de force senza pause mettendo in serio pericolo la salute stessa dei braccianti che non venivano preventivamente visitati da un medico.

I pericoli arrivavano anche dalla mancanza di dispositivi di sicurezza con cui i braccianti dovevano lavorare. Privi di copricapo, scarpe e guanti e senza erogatori d’acqua per dissetarsi o igienizzarsi. E non andava bene neppure, racconta sempre questa nuova inchiesta su anguria city, quando i lavoratori erano a riposo, per poche ore. Mangiavano e dormivano in situazioni alloggiative fatiscenti e degradanti in una zona della masseria “Scogli” di proprietà della stessa famiglia Leopizzi, in un immobile strutturalmente pericolante, totalmente privo di servizi igienici, arredi, acqua potabile e con un impianto elettrico pericolante.

Di tutte queste accuse l’imprenditore potrà difendersi assistito dall’avvocato Anna Sabato.