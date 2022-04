Compra la casa all’asta ma il Tribunale non gliela consegna: scatta l’esposto in Procura

MELISSANO (Lecce) – I tempi della burocrazia troppo lenti. Nel novembre del 2019 un cliente (un imprenditore di Melissano) si aggiudica all’asta un capannone industriale sulla provinciale Taviano – Casarano (feudo di Melissano), versando la cauzione. Il capannone è necessario e urgente per il ricovero di 10 TIR per i quali paga l’affitto presso un altro piazzale. A febbraio versa il saldo del prezzo stabilito dal Tribunale. A maggio arriva il decreto di trasferimento che intesta definitivamente l’immobile al cliente.

A maggio il cliente è convinto di poter entrare nella sua proprietà (risulta già intestata al catasto e alla conservatoria, da maggio paga già le tasse) ma scopre che il Giudice aveva fatto un ordinanza di vendita con rilascio il 5 dicembre dello scorso anno e il Professionista delegato non l’aveva mai eseguita; il 23 febbraio il Giudice aveva ordinato di nuovo il rilascio ma il Professionista delegato non aveva eseguito; il 10 settembre, su istanza dell’avvocato Cristiano Portone, il Giudice emette 3 istanze di liberazione, ad oggi non ancora eseguita.

E’ stato presentato esposto contro ignoti per consentire alla Procura di accendere una lente di ingrandimento sulla situazione, sulla condotta del Professionista Delegato, sulla condotta del debitore esecutato (una SRL con sede a Casarano), sulla condotta della società conduttrice (una SPA appena entrata nel in un noto gruppo che è un colosso).