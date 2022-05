Duplice delitto, nel decreto di fermo: “Un’azione compiuta con totale assenza di compassione e pietà verso il prossimo”

LECCE – “Un’azione compiuta con spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di compassione e pietà verso il prossimo”. Nel decreto di fermo non ci sono paletti per fotografare il duplice delitto di via Montello. Antonio De Marco, il presunto assassino, ha infierito sui corpi di Eleonora Manta e Daniele De Santis. Si è accanito mosso da un movente indecifrabile che si è alimentato nell’animo di un ragazzo introverso e taciturno per deflagrare con conseguenze inimmaginabili. Nonostante le ripetute invocazioni a fermarsi urlate dalle vittime l’indagato ha proseguito nel suo piano meticolosamente programmato inseguendo le vittime per casa raggiungendole all’esterno senza mai fermarsi.

Un accanimento, come riportato nel decreto, sviluppatosi nel notevole numero di colpi inferti anche in zone vitali (il volto di Daniele De Santis) senza che tale efferatezza fosse effettivamente necessaria per compiere tale mattanza. Appare sintomatica di un’indole particolarmente violenta insensibile ad ogni richiamo umano e che valorizza l’ipotesi sostenuta sin dalla prima ora di un omicidio premeditato. La premeditazione risulta comprovata dai numerosi oggetti rinvenuti sul luogo del delitto (abitazione delle vittime e piazzale condominiale). In particolare il cappuccio ricavato da un paio di calze di nylon da donna, le striscette, i cinque fogli manoscritti in cui è stato riportato con inquietante meticolosità il “cronoprogramma” dei lavori (pulizia…acqua bollente…candeggia…soda).

Link Sponsorizzato

Una netta sproporzione tra la motivazione del gesto (ancora poco chiara) e il delitto è un ulteriore elemento tale da far ritenere che quest’ultima sia stata compiuta per puro compiacimento sadico nel causare la morte della giovane coppia in un contesto di macabra ritualità corroborata dalla presenza di oggetti non necessari per provocare la morte dei due giovani.