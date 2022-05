Falso e truffa con i rimborsi? L’ex assessore Angelo Sirsi condannato a 2 anni

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Due anni (pena sospesa e non menzione). Questa la condanna inflitta ad Angelo Francesco Sirsi, ex assessore comunale di Campi Salentina di 60 anni, (dimissionario da tempo), accusato di falso e truffa aggravata. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Annalisa De Benedictis a fronte di una richiesta di 6 mesi invocata dal vice procuratore onorario Vito Russo.

L’inchiesta è stata avviata con un esposto depositato dall’avvocato Serena Assenzio in veste di consigliere comunale con firma congiunta dell’altro consigliere Massimo Como (assistiti dall’avvocato Raffaele Benfatto) dopo un regolare accesso agli atti. Da qui l’apertura di un fascicolo da parte del pubblico ministero Maria Vallefuoco e l’iscrizione nel registro degli indagati dell’assessore.

Secondo quanto ipotizzato dall’accusa, l’allora assessore avrebbe falsamente attestato la partecipazione a riunioni di giunta e del coordinamento cui Sirsi sarebbe risultato assente. Da qui l’ipotesi di truffa. Il Comune di Campi avrebbe così accreditato presso la banca dove lavorava Sirsi per l’anno 2013 circa 3mila e 900 euro e 1200 euro per l’anno successivo. Le false attestazioni alle riunioni avrebbero interessato decine e decine di sedute.

Sirsi ha sempre ribadito la propria fiducia nella magistratura sicuro di poter chiarire la propria posizione davanti a un giudice rimarcando come uno dei due denuncianti sia stato coinvolto in procedimenti dopo alcune querele presentate dallo stesso Sirsi. L’imputato è stato condannato al risarcimento del danno in favore di Findomestic Banca spa, parte civile con gli avvocati Raffaele Benfatto e Pasquale De Luca (del Foro di Firenze).

Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo gli avvocati Michele Palazzo e Fritz Massa depositeranno ricorso in Appello per ribadire l’insussistenza del reato di falso mentre l’accusa di truffa doveva cadere perché alcune sedute si erano regolarmente svolte. Il Comune di Campi Salentina, infatti, ha rinunciato alla costituzione nonostante le somme concesse all’ex assessore fossero state erogate proprio dall’ente comunale.