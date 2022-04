Feto morto in ospedale dopo l’ultimo tracciato: nove indagati tra medici e operatori sanitari

TRICASE (Lecce) – Nove indagati nell’inchiesta sul feto morto all’alba di giovedì ancor prima di venire al mondo nell’ospedale di Tricase. Sotto inchiesta, come riportiamo in esclusiva, sono finiti il medico di guardia del reparto di ostetricia-ginecologia; il ginecologo in servizio due mattina fa; il collega che ha seguito la gravidanza della gestante oltre a sei operatori socio sanitari. L’accusa ipotizzata e quella di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’iscrizione nel registro degli indagati da parte del pubblico ministero Luigi Mastroniani si deve ritenere un atto meramente dovuto in vista dell’autopsia che il magistrato conferirà nella giornata di martedì (e non lunedì come riportato in un precedente articolo) al medico legale Alberto Tortorella. Per conto degli indagati, difesi dall’avvocato Andrea Quacquarelli, è stato nominato il consulente di parte Tania De Carlo, cosa che ovviamente potrà fare anche la famiglia, colpita da questa tragedia.

Una tragedia inattesa, per la verità, secondo quanto riportato nella denuncia dal marito della gestante (una 38enne di Cavallino). La partoriente era stata ricoverata mercoledì per delle contrazioni. Fino ad allora la gravidanza era andata avanti senza problemi. Giunta in ospedale, la giovane è stata presa in cura dal ginecologo di fiducia, ricoverata e tenuta sotto osservazione. I tracciati,a cui è stata sottoposta nelle ore successive, non avevano evidenziato alcuna anomalia, L’ultimo era stato effettuato nella tarda serata di mercoledì. Nella notte non si erano verificati problemi. La gestante aveva anche riposato per qualche ora ma alle 7 del mattino si è verificato quello che nessuno avrebbe mai sperato: l’ultimo tracciato non ha consentito di rilevare più il battito del bambino.

Link Sponsorizzato

E per la famiglia, per alcune ore, è stato il momento dello scoramento e dello sconforto. Il marito, assorbito il contraccolpo, si è presentato presso la caserma dei carabinieri della Stazione di Tricase denunciando l’accaduto per fare luce sulla morte del bimbo che la moglie aveva in grembo e morto a poche ore dal lieto evento.