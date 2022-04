Giovane ucciso nei pressi di un fast food, il gup: “Violento regolamento di conti tra opposti gruppi”

MAGLIE (Lecce) – Un guanto di sfida contro il clan per dimostrare la sua forza e la propria caratura criminale per affrancarsi dal clan Amato e ritagliarsi spazi autonomi nel business dello spaccio. Simone Paiano, il 26enne di Maglie, omicida reoconfesso di Mattia Capocelli, di due anni più piccolo, si sarebbe presentato nei pressi del fast food nella notte tra il 24 e il 25 aprile di un anno fa armato e consapevole di quello che sarebbe successo e degli intenti aggressivi di Capocelli e degli altri soggetti a lui vicini. Sono questi, in pillole, i passaggi principali con cui il gup Marcello Rizzo ha motivato la condanna inflitta al giovane con l’accusa di omicidio volontario senza concedere alcuna attenuante.

Consapevole di quanto poteva succedere e armato avrebbe potuto chiamare le forze dell’ordine, è il ragionamento del giudice. E invece no. Paiano avrebbe potuto evitare quello che è poi accaduto chiamando le forze dell’ordine e chiedendo il loro intervento in modo da consentire ad Andrea Paiano (il fratello preso in ostaggio da un manipoli di giovani) di liberarsi. Ma la fama di scalare le gerarchie e di disobbedire ai diktat del clan Amato avrebbe avuto il sopravvento e Paiano ha sparato Capocelli per ammazzarlo, “aderendo a un codice comportamentale improntato alla violenza e alla vendetta personale”. Paiano, di fatto, ha accettato la sfida per sfoderare una prova muscolare che, nella sua testa, gli avrebbe spianato la strada per consacrarsi negli ambienti della malavita locale. E per questo il giudice non ha concesso l’attenuante della legittima difesa come invece auspicavano i suoi avvocati, Amilcare Tana e Dimitry Conte.

Nel caso di specie, Paiano non si sarebbe limitato ad accettare una situazione di pericolo ma si è presentato in Via Don Sturzo pur essendo consapevole che la sua incolumità sarebbe stata messa a repentaglio dalle iniziative aggressive dei rivali, certezza derivante dalle minacce di Capocelli e dal pestaggio avvenuto qualche giorno prima, e confermata dal “benvenuto” che Capocelli riservò all’arrivo di Paiano con il lancio di una bottiglia di birra contro la sua vettura.

Tutte queste avvisaglie, a parere del giudice, avrebbero dovuto indurre Paiano, una volta giunto in Via Don Sturzo, ad allontanarsi definitivamente e a chiamare le forze dell’ordine per ottenere la liberazione del fratello. E invece si fermò una quarantina di metri più avanti. Scese dall’auto impugnando la pistola, pronto ad affrontare il clan mafioso a cui aveva osato disobbedire. E sparò con l’intento di uccidere “trasformando quel tratto di strada nel teatro di un violento regolamento di conti tra opposti gruppi delinquenziali”. Perché il 26enne mirò al centro della parte superiore della sagoma di Capocelli mentre se avesse voluto solo spaventarlo, avrebbe potuto sparare in aria oppure puntare in basso verso le gambe. Un solo colpo aveva in canna la pistola dell’omicida. Sfruttato nella maniera più efficiente per neutralizzare quello che in quel momento era il suo principale antagonista.

In realtà dal clan Amato, Paiano non si è affrancato. Le indagini, condotte a ritmo tambureggiante dai carabinieri della Compagnia di Maglie, consentirono di arrestare l’omicida dopo poche ore finito in carcere dopo un lungo interrogatorio in cui confessò il delitto. E proprio in carcere gli inquirenti hanno cesellato il lavoro investigativo sequestrando alcune missive in cui Paiano confermava di aver raggiunto don Luigi Sturzo con l’intento di sparare. Scriveva in una lettera destinata ad un altro detenuto: “Come hai appreso dai giornali come vedi sono la conferma di ciò che ti dissi, con il tempo me la pagheranno anche loro. Mi volevano fare fuori, ma sono più vivo e forte che mai”.

Il riferimento è ai sequestratori del fratello: Salvatore Maraschio, 26 anni; Marco Cananiello, di 21 e Andrea Marsella, di 28, tutti di Maglie e tutti condannati mentre 1 anno di reclusione è stato inflitto a Domenico Tunno, 32enne, di Maglie, accusato di favoreggiamento personale mentre sarà giudicato, sempre per lo stesso reato, con rito ordinario Pierluigi Esposito, 30 anni, di Maglie. Il processo si è concluso con una sola assoluzione (per non aver commesso il fatto) accordata a Giorgio Rausa, conosciuto come “Giorgino”, 25enne, di Scorrano, (difeso dall’avvocato Vincenzo Blandolino) che aveva scelto di essere giudicato in abbreviato condizionato dall’ascolto di due testimoni per dimostrare di non essere presente nel fast food. Per il solo Rausa, scrive il gup nelle 59 pagine di motivazioni, vi è il ragionevole dubbio che non fosse presente la notte in questione presso il camion paninoteca. Il dubbio deriva dalle dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito che Rausa aveva trascorso quella sera in un bar di Maglie.

Depositate le motivazioni il collegio difensivo completato dagli avvocati Luigi Corvaglia; Giuseppe Presicce; Simone Viva; Mario Blandolino e Alessandra Luchina potrà presentare ricorso in Appello. I genitori e il fratello della vittima, invece, sono assistiti dagli avvocati Alberto e Arcangelo Corvaglia e nei loro confronti il giudice ha stabilito un risarcimento in via equitativa.