Il piano diabolico dell’assassino: legare, torturare e ammazzare Eleonora e Daniele e poi lasciare una scritta sul muro

LECCE – Doveva legarli, torturarli per poi ammazzarli. Una lenta agonia per spegnere due vite quasi in simultanea. Un copione studiato da giorni per potersi sbarazzare di Eleonora e Daniele. Infine, come sigillo finale, avrebbe dovuto lasciare una scritta sul muro di casa per apporre i titoli di coda su un lago di sangue innocente. Ed effettivamente un bagno di sangue c’è stato. Un’azione premeditata. Troppo premeditata. Troppo violenta per una città e un territorio poco abituati a delitti così efferati. Un assassinio talmente efferato da poter ispirare la penna di un giallista o la sequenza di un film di Quentin Tarantino. E invece, in questa storia, di fiction, di narrativa o di cinematografia c’è solo una tremenda, spietata rivisitazione compiuta da un killer (presunto) dotato di una mente criminale raffinata.

Un giovane al di sopra di ogni sospetto. Uno studente dalla vita apparentemente inappuntabile come racconta questo primo flash sul duplice delitto di via Montello. Lunedì sera, Antonio (o chi per lui) ha indossato guanti in lattice, una felpa per mascherare i lineamenti del volto e si è intrufolato in quell’abitazione dove lui stesso aveva vissuto fino a pochi mesi prima. E con sé Antonio aveva anche altro. Qualcosa di inquietante. Di anomalo. Tanto che il Procuratore Capo Leonardo Leone De Castris ha parlato di un omicidio che avrebbe dovuto indicare una “rappresentazione per la collettività”.

L’assassino aveva con sé un’arma; un biglietto su cui aveva annotato ciò che avrebbe fatto a Daniele ed Eleonora con un ordine temporale che avrebbe dovuto scandire i minuti da riservare ad ogni crudele azione. L’assassino aveva un piano diabolico da portare a termine. Avrebbe dovuto legare Daniele ed Eleonora con delle fascette da elettricista; infierire sui loro corpi (come poi effettivamente accaduto): li avrebbe così torturati, uccisi e infine avrebbe provveduto a ripulire la scena attorno a due corpi martoriati. L’assassino avrebbe poi lasciato un’enorme scritta su uno dei muri dell’abitazione di via Montello. Nello zaino che aveva con sé, infatti, nascondeva i solventi necessari per ripulire l’abitazione. Poi sarebbe ritornato per strada e riemergere come un ragazzo normale. E che nei giorni immediatamente successivi avrebbe continuato a vivere la propria vita con la routine di sempre seguendo regolarmente le lezioni universitarie in ospedale.

Di normale, però, nella strage di via Montello c’è ben poco. “Si tratta di una rarità nel panorama della criminologia penale che speriamo di approfondire nei prossimi giorni” si è lasciato sfuggire il Procuratore Capo. Una rarità su cui c’è la mano di un ragazzo della porta accanto a vedere i lineamenti del suo viso che ha vestito i panni del killer portando con sé il kit per compiere il delitto perfetto. Di perfetto, in realtà, a distanza di sette giorni, ci sarebbero le indagini condotte dai carabinieri approdate ad un primo fondamentale snodo con il fermo di chi avrebbe ammazzato con una ferocia ferina due ragazzi “che conosceva benissimo”.