In ospedale in codice giallo per infermiere è “verde”, paziente visitato 3 ore dopo: muore a 35 anni

SQUINZANO/SCORRANO (Lecce) – Ci sarebbe una catena di negligenze dietro la morte di un giovane 35enne, originario di Squinzano, affetto da una malattia autoimmune. Tutto in poche ore. Nello stesso giorno. Il 20 gennaio scorso quando la vittima, Massimo De Nigris, ha iniziato a stare sempre più male senza più riprendersi. Sul decesso del ragazzo la Procura di Lecce ha aperto un’indagine dopo la denuncia dei familiari. Sono quattro gli indagati: il medico di base; l’infermiere addetto al servizio di triage presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano oltre a due medici addetti al servizio di pronto soccorso in servizio sempre presso lo stesso nosocomio. L’accusa è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario in concorso, un atto dovuto in vista degli attesi accertamenti.

Secondo quanto riportato nell’esposto dalla famiglia (assistita dall’avvocato Riccardo Leone) quel giorno il medico di base avrebbe ritardato di qualche ora la visita in casa del ragazzo nonostante le sollecitazioni di un parente stretto del giovane sulle precarie condizioni fisiche di De Nigris. Accompagnato dagli operatori del 118 presso l’ospedale di Scorrano in codice giallo e con la documentazione sanitaria allegata attestante la malattia autoimmune, al suo arrivo, l’infermiere avrebbe imprudentemente derubricato il codice di accesso in verde. La presunta catena di errori sarebbe stata completata dai due medici del pronto soccorso. I dottori avrebbero visitato il giovane solo dopo circa tre ore dal suo arrivo in pronto soccorso senza disporre idonei e tempestivi trattamenti sanitari che avrebbero potuto scongiurare il decesso del ragazzo per un arresto cardiocircolatorio.

Link Sponsorizzato

Dopo la denuncia il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini ha aperto un fascicolo d’indagine e venerdì prossimo conferirà incarico al medico legale Alberto Tortorella e all’anestesista e rianimatore Silvio Colonna di procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile per appurare, grazie ad un esame autoptico, le cause della morte del paziente nonché la conformità della condotta del personale medico e paramedico che ebbero in cura il giovane. Ovviamente gli indagati, difesi dagli avvocati Dario Paiano, Cosimo Perrone, Marcella Perrone, Fabio Ruberto e Maria Ada Bono, potranno nominare dei consulenti di parte così come la famiglia del giovane deceduto in un giorno d’inverno a soli 35 anni.