Inquietante furto: ladri rubano pistola d’ordinanza dall’alloggio di servizio di un carabiniere

VERNOLE (Lecce) – Inquietante furto nella serata di ieri a Vernole. Ignoti hanno trafugato la pistola d’ordinanza nell’alloggio di servizio di un carabiniere a pochi passi dalla caserma del paese. I malviventi hanno agito approfittando dell’assenza del militare, uscito con la moglie per trascorrere la serata fuori. Si sono così potuti muovere in maniera del tutto indisturbata. Una volta all’interno hanno puntato con decisione la cassaforte forzandola e trafugando l’arma contenuta all’interno.

Ad accorgersi del furto è stato il militare stesso che presta servizio presso la locale caserma dei carabinieri. Dopo un primo sopralluogo è stato appurato che i ladri non hanno portato via null’altro. L’oggetto dei loro desideri era solo ed esclusivamente la pistola. Con ogni probabilità chi ha agito sapeva di non trovare il militare in casa e di poter trafugare l’arma in tutta tranquillità. Ed è questo un aspetto ancora più inquietante dell’intera vicenda.

Sul posto, allertati dal militare, sono arrivati i suoi stessi colleghi. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi per cercare di delineare un primo profilo dei malviventi che hanno compiuto un furto così eclatante e singolare. Di certo le ricerche sono estese ad una zona di territorio piuttosto vasta. Non si può escludere che i ladri siano arrivati da fuori provincia servendosi della complicità e delle informazioni di un basista. Si teme che l’arma possa essere utilizzata per compere qualche atto criminoso. Ma di fondo la domanda più inquietante è un’altra: perché rubare una pistola nell’alloggio di un carabiniere protetto da telecamere e destare ancora più sospetti?