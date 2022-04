Irrompe nel supermercato e lo rapina, ma la sua fuga dura poco: 23enne finisce in carcere

MONTERONI (Lecce) – Armato di pistola e col volto coperto da passamontagna, si è presentato davanti alle casse del supermercato “Eurospin” di Monteroni ed ha minacciato la cassiera per farsi consegnare i soldi custoditi nel registratore di cassa, ma le indagini dei carabinieri hanno presto consentito di risalire a lui e di arrestarlo con l’accusa di rapina aggravata.

Nei guai è finito il 23enne Emanuel Errini, di Monteroni, arrestato nella quasi flagranza del reato dai militari del Nor – sezione operativa della Compagnia di Lecce. Il giovane è accusato dell’assalto armato compiuto ai danni del supermercato Eurospin nella tarsa serata di ieri, dal quale si era poi allontanato con al seguito 900 euro.

Gli investigatori dell’Arma, nonostante il ragazzo avesse provveduto a camuffarsi il volto per non farsi riconoscere, sono però presto risaliti alla sua identità. E così, raggiunta la sua abitazione, hanno avviato una perquisizione domiciliare rinvenendo all’interno di uno zaino una pistola scacciacani (con un proiettile caricato a salve) e la somma di 616 euro in contanti nonché le scarpe e la maglia indossata durante la rapina nel supermercato.

Per Errini, sentito il parere del pubblico ministero di turno, si sono aperte le porte della casa circondariale del capoluogo salentino.