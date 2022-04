Ladri all’assalto dell’area di servizio, arrivano i vigilantes ed il “colpo” sfuma

SPECCHIA (Lecce) – Provano a mettere a segno un furto in un’area di servizio, ma arrivano i vigilantes ed il “colpo” sfuma. È accaduto poco dopo l’1 della scorsa notte ai danni della stazione di rifornimento “2D Petroli” situata sulla strada provinciale Specchia – Alessano.

Ad agire, stando a quanto ricostruito grazie ai filmati di sicurezza della stazione di servizio, sono stati almeno due individui, entrambi incappucciati, notati dalle telecamere mentre scoperchiavano alcuni tombini nel piazzale della struttura.

Ad accorgersi della loro presenza è stato un vigilante della “Folgore”, che ha poi allertato i colleghi in zona. All’arrivo dei metronotte, tuttavia, i malviventi si erano già dileguati, senza riuscire nel loro intento. Le indagini per risalire ai responsabili sono affidate ai carabinieri.

Per la ditta di carburanti si tratta del secondo tentativo di furto subito in pochi mesi. Lo scorso giugno, infatti, nel mirino dei ladri finì la stazione di benzina che si trova a Depressa, frazione di Tricase, ma anche in quel caso il “colpo” fallì.