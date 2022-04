Le Ali di Pandora mette in mostra i suoi artisti

Domani, venerdì 18 settembre, “Le Ali di Pandora” organizza Flash Exhibition #1 “Πῦρ. E venne il fuoco. Dopo il confinamento”. L’evento che si terrà presso la sede in via San Massimiliano Kolbe- Lecce, avrà inizio al crepuscolo, e si concluderà a sera inoltrata.

Il Fuoco (Πῦρ), simbolo della “coscienza collettiva”, diventa elemento conduttore per gli artisti che hanno dato forma alle visioni che il confinamento ha suscitato partendo dai ricordi di un passato prossimo e remoto, con una visione lunga sul futuro prossimo, nella convinzione che “il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza” in una comunità.. Espongono: Mario Calcagnile, Daniela Cecere, Michela Del Tinto, Dipintendo, Solange Esposito, Carmina Antonia Falcione, Mirko Gabellone, Lucia Ghionna, Monica Lisi, Massimo Marangio, Maurizio Martina, Rita Russo, Silvia Spoti.

Interverranno: Barbara Del Piano, Michele Bovino, Jamil Teo Mollaian, Officina della Parola, Nico Ingrosso

L’evento si attua nella cornice di Asteroide B167, progetto che vede come capofila l’Istituto Scolastico Banzi in un processo di coinvolgimento permanente degli abitanti del quartiere Zona 167/B e C.