L’insostenibile leggerezza delle elezioni e del referendum

PUGLIA – Quelle che si terranno il 20 e 21 settembre sono le elezioni con la campagna elettorale più veloce è strana di sempre, a causa di uno tsunami pandemico che sta sconvolgendo il mondo. Cento anni fa ci fu la tragedia della spagnola: dopo le grandi conquiste dell’umanità nel campo dell’igiene non pensavamo di ritornare a un incubo della stessa portata. Così siamo arrivati ai giorni della grande scelta: si decide il futuro della Puglia, mentre siamo ancora in spiaggia. Non abbiamo fatto in tempo nemmeno ad ascoltare le proposte ed è difficile raccapezzarsi tra l’esercito di candidati in campo, con ben 8 aspiranti presidenti (alcuni senza scampo!), tra big che ci riprovano e neofiti della politica regionale. Per molti dei candidati in corsa le regionali sono l’ultima chance per far decollare la propria carriera politica: gli spazi per diventare parlamentari sono sempre più ristretti (decidono poche oligarchie romane), fare il consigliere provinciale non conviene più, come anche caricarsi i guai di un’amministrazione locale.

La Regione è quell’ente che decide tutte le cose più importanti della nostra vita quotidiana, dalla sanità alla salute, per non parlare di turismo, agricoltura e cultura. Ma quanti elettori danno il giusto peso a una scelta che cambierà il futuro della Puglia nel prossimi 5 anni? L’astensionismo dilaga un po’ per delusione e un po’ per mancata comprensione dei meccanismi democratici che, seppur imperfetti, ci garantiscono il miglior modo di convivere possibile. Milan Kundera, nell’Insostenibile leggerezza dell’essere, diceva che ciò che prendiamo con leggerezza, sotto gamba, potrebbe non tardare a diventare insostenibile. È un concetto che possiamo applicare alle elezioni: se ce ne freghiamo, qualcuno deciderà lo stesso anche per chi non vota. Partecipare, invece, significa prendersi una consapevole responsabilità.

Se vinceranno gli imbroglioni o gli incapaci, state sicuri che rispecchieranno buona parte della società in cui vivono e allora sarà necessario che gli “uomini di buona volontà” si rimbocchino le maniche per cambiare le cose. A proposito, si vota anche per il referendum: qualcuno pensa che tagliando qualche centinaio di parlamentari si risolveranno tutti i problemi della politica italiana? È come spostare l’attenzione dai problemi reali. Per risparmiare basterebbe tagliare i fondi a gruppi parlamentari e stipendi parlamentari (anche se non si risolverebbero ugualmente i problemi della politica italiana!).

La grande emergenza democratica, invece, è che abbiamo un Parlamento di nominati, che vengono scelti dalle segreterie nazionali e non dal popolo e questo è veramente poco democratico. Chi è nelle grazie del capo di turno fa carriera, non chi è nelle grazie dei cittadini. I paracadutati in collegi dove sono sconosciuti pullulano! Con le doppie e le triple candidature si eterna in Parlamento gente che sul proprio territorio non prenderebbe nemmeno i voti di sua madre. Poi c’è un dubbio: tagliare parlamentari per fare un piccolo spot anti-casta non toglie rappresentanza ai territori? Oggi è molto difficile diventare parlamentari se si è solo un punto di riferimento di un gruppo che non sia vicino a un leader-maximo. Forse, più che modificare la costituzione, abbiamo bisogno di attuarla rendendo davvero più democratici i partiti e il sistema di voto: ridateci le preferenze!