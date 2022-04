Macchina piomba sui bagnanti dopo un volo di 25 metri: tanta paura in spiaggia

MANCAVERSA (Lecce) – L’auto piomba in spiaggia dopo un volo di 25 metri e si incaglia sugli scogli rischiando di colpire e ferire qualche bagnante. Momenti di paura, questa mattina a Mancaversa (marina di Taviano). Una Opel Astra, parcheggiato su una piazzola di sosta in via Capri (una strada in leggera discesa), è piombata in spiaggia dopo un volo di diversi metri finendo sugli scogli. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i bagnanti, non tanti questa mattina. Ma la paura è stata veramente tanta.

Sul posto per recuperare l’auto noleggiata da una cittadina straniera sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco di Lecce e Gallipoli. I pompieri, utilizzando una gru, hanno imbracato l’auto mettendola in sicurezza. Ma come è potuto succedere che una macchina finisse in spiaggia? La signora ha riferito ai vigili del fuoco di aver azionato regolarmente il freno a mano mentre effettuava lo scarico di alcune valigie. Improvvisamente ha visto l’auto muoversi da sola finendo in spiaggia senza poter far nulla.

Di certo il racconto della turista sarà attentamente vagliato per capire se effettivamente il freno a mano sia stato azionato e cosa e perché non abbia funzionato.