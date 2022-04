Maxi truffe ai danni di tabaccherie salentine da fantomatici tecnici della Lottomatica? Indaga la Postale

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Falsi tecnici della Lottomatica truffano tabaccherie e spillano un bel po’ di soldi. Una denuncia depositata negli uffici della Polizia Postale fa scattare le indagini. E non si tratterebbe di un caso isolato ma di un canovaccio già riscontrato in almeno altri due casi. Una seconda truffa, con lo stesso spartito, è stata segnalata in una tabaccheria di Diso mentre un terzo episodio (solo tentato) si sarebbe verificato in una tabaccheria di San Pietro Vernotico. Sempre nei fine settimane da quel che si sa. Per ora, c’è la denuncia della titolare di una tabaccheria di Sogliano Cavour che ha messo nero su bianco i dettagli di una presunta truffa di 10mila euro subìta nei giorni scorsi ipotizzabndo le accuse di truffa e sostituzione di persona. Assistita dall’avvocato Luigi Casarano, ha depositato una dettagliata denuncia presso gli uffici della Polizia Postale di Lecce per consentire di avviare i dovuti accertamenti per risalire ai fantomatici dipendenti dell’operatore di lotterie e scommesse italiane (da ritenersi allo stato parte offesa) e lanciare un monito affinché la Lottomatica stessa vigili su questa tipologia di truffe. Un primo filone investigativo ricondurrebbe a specialisti del ramo con base logistica in Campania, nei territori tra Caserta e Napoli.

Nel caso specifico una telefonata presso la ricevitoria di Sogliano è arrivata il 4 settembre scorso. Dall’altra parte della cornetta una voce femminile. Che si è presentata come un tecnico specializzato di Lottomatica. Chiedeva di parlare con la titolare in quel momento assente. E una collaboratrice dell’esercizio le ha così comunicato il numero di cellulare per poterla contattare. Alla titolare, la fantomatica dipendente ha rappresentato il necessario ed urgente update del software del terminale di Lottomatica presente nel tabacchino a causa di problemi relativi alle scansioni dei documenti di identità per non incappare nel blocco immediato dello stesso terminale. E rimproverava la titolare della tabaccheria di mancare di rispetto nei riguardi dei tecnici impegnati a risolvere un problema che, a suo dire, se fosse trascurato poteva comportare l’immediato blocco del terminale ed il pericolo di azioni giudiziarie da parte di Lottomatica.

Al che la titolare avrebbe dato il consenso ad interloquire con la sua collaboratrice presente nell’esercizio commerciale. Che, come ipnotizzata, per paura di ritrovarsi con il terminale bloccato, avrebbe eseguito alla lettera tutte le indicazioni contenute nei messaggi ricevuti su WhatsApp. Nella più totale ingenuità avrebbe così chiesto aiuto ad alcuni clienti per reperire tessere sanitarie ed effettuare 10 operazioni di “verifica macchina” così chiamate dalla sedicente dipendente per un importo di 997 euro ciascuna con causale “Transazione nulla” e per un totale di 9mila e 775 euro. Rientrata in tabaccheria, la titolare ha constatato di persona che i ticket emessi altro non erano che delle vere e proprie ricevute di transazioni. Vittima di un raggiro? Quasi certamente. Tanto che la titolare è svenuta e insieme alla propria dipendente è stata trasportata presso l’ospedale di Galatina per un forte stato di agitazione e successivamente dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Una situazione di disagio fisico e lavorativo che ha indotto la titolare della tabaccheria a sporgere una denuncia-querela in attesa di capire quanto sia ampio un fenomeno di truffe che vedrebbe in azione un’organizzazione di finti tecnici della Lottomatica compiere raggiri nelle tabaccherie del Salento e, forse (considerazione nostra) anche in altre Regioni.

