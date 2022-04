Molotov nel cortile di casa, misteriosa intimidazione. Alle fiamme un’auto rubata

TORRE LAPILLO (Lecce) – Misteriosa intimidazione a Torre Lapillo, in località Villaggio Voncore, dove ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria nel cortile dell’abitazione di un uomo di 50 anni, gestore di un deposito giudiziario.

L’esplosione della rudimentale molotov, fortunatamente, hanno arrecato danni esigui e non è stato necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. L’episodio è stato subito segnalato ai carabinieri della stazione di Porto Cesareo, che hanno raccolto la denuncia della vittima ed avviato le indagini per risalire ai responsabili. Ai militari, l’uomo avrebbe riferito di non avere ricevuto alcuna minaccia.

Attorno alle 2, invece, nelle campagne di Gallipoli, i carabinieri della Compagnia ionica hanno rinvenuto la carcassa fumante di una Fiat 500, che era stata rubata nella giornata di ieri ad Alezio ai danni di un 48enne gallipolino. I militari hanno avviato le indagini, per accertare se il mezzo sia stato utilizzato per compiere atti criminosi nelle scorse ore.