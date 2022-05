Omicidio di Eleonora e Daniele: arrestato studente 21enne. Aveva abitato nella casa di via Montello

LECCE – Svolta fondamentale, in serata, nelle indagini sul duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia barbaramente uccisa a coltellate una settimana fa nel condominio di via Montello a Lecce.

Il presunto assassino è stato tratto in arresto poco fa: si tratta di Antonio De Marco, 21enne di Casarano, studente della facoltà di Scienze infermieristiche presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il giovane fino ad agosto scorso aveva abitato nella casa di via Montello, dove era in affitto, e quindi aveva avuto modo di conoscere le vittime. Per un periodo ha persino convissuto con il giovane arbitro e con la fidanzata, che andava a trovarlo saltuariamente prima che i due decidessero di andare a convivere.

Il cerchio intorno al presunto responsabile negli ultimi giorni è andato a stringersi sempre più, in particolare dopo che è stato possibile ricostruire il suo identikit grazie alla meticolosa analisi dei fotogrammi in cui era stato immortalato, realizzata dai carabinieri del Ris di Roma. Sull’indagine erano concentrate le forze dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce e dei militari del Ros, coordinati dalla Procura di Lecce.

Nonostante avesse studiato nei dettagli un percorso che gli consentisse di schivare le telecamere in modo da non essere inquadrato nella sua fuga dopo il delitto, i preziosi fotogrammi a disposizione degli investigatori hanno permesso di ricostruire un’immagine precisa del giovane.

Ad inchiodarlo è stato anche il passo falso commesso nella fuga, quando, dopo aver massacrato la giovane coppia nel suo primo giorno di convivenza, ha perso cinque bigliettini insanguinati su cui erano annotati diversi dettagli relativi all’omicidio. Non solo il percorso, strada per strada, da percorrere per non essere inquadrato dalle telecamere, ma anche vari inquietanti dettagli su come compierlo, nelle modalità e non solo.

Una parziale comparazione calligrafica con la grafia presente su alcuni documenti depositati presso la prefettura ed in Comune ha fornito il match che gli investigatori cercavano. Uno dei tanti, tra l’altro. Perchè si sono rivelati molto utili alle indagini anche vari accertamenti tecnici, come lo studio dei tabulati telefonici e alcune intercettazioni, oltre a quello dei fotogrammi ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nel circondario di via Montello, risalenti a giorni ed ore prima del duplice omicidio.

Proprio quando il killer ha realizzato il meticoloso studio del delitto da compiere in tutte le sue fasi, che ha preceduto la sua azione. Una pianificazione minuziosa, con dettagli raccapriccianti, che avvalora quella che sin dai primi passi investigativi si è delineata come un’azione premeditata.

L’omicidio, inoltre, secondo il piano del suo esecutore, sarebbe dovuto essere preceduto da un’attività “preliminare e prodromica”, su cui gli investigatori hanno preferito non scendere troppo nei dettagli, ma che è stata definita dal Procuratore Capo di Lecce, Leonardo Leone De Castris, nel corso dell’incontro con la stampa tenutosi presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Lecce, in via Lupiae, “una rappresentazione anche per la collettività”.

Nel corso delle perquisizioni effettuate in casa del 21enne sono state rinvenute delle fascette stringicavo da elettricista e altro materiale che avvalora questa testi. Il giovane, ora sottoposto a fermo di indiziato di delitto, non ha confessato quanto avrebbe compiuto.

“Lecce esce da un incubo – ha dichiarato il procuratore – perchè questa vicenda ci ha intimamente preoccupati. Si tratta di una rarità nel panorama della criminologia penale che speriamo di approfondire nei prossimi giorni”.