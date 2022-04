Osservato un minuto di raccoglimento in Tribunale in memoria di Ebru Timtik

LECCE – Un minuto di raccoglimento nelle aule di Tribunale in memoria di Ebru Timtik, l’avvocata turca morta a 42 anni dopo 238 gironi di sciopero della fame. Anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha aderito alla proposta della Federazione degli Ordini Forensi Europei.

“Era stata condannata senza avere ricevuto un giusto processo, per appartenenza ad un gruppo terroristico, ma in realtà per avere difeso i diritti e le libertà dei cittadini. Il suo sacrificio unisce tutti gli Ordine Forensi d’Europa nella difesa delle libertà e dell’indipendenza degli Avvocati” riporta il testo letto in mattinata nelle aule del Tribunale di viale De Pietro. “Morta”, continua la nota, “perché chiedeva giustizia convinta di essere ascoltata e sostenuta dai Paesi democratici. Gli avvocati e gli Ordini la piangono. La sua morte non deve rimanere invano e deve risvegliare le nostre coscienze latenti alla situazione di Nasrin Sotoudeh al momento ricoverata d’emergenza in condizioni critiche dopo 20 giorni di sciopero della fame”.

“Gli avvocati e gli ordini”, prosegue il testo, “continueranno a lottare instancabilmente per sostenere ovunque i diritti fondamentali, il diritto a una difesa libera e indipendente e chiederanno il rilascio di colleghi ingiustamente condannati e imprigionati per aver fatto il loro dovere. Non resteranno più in silenzio. Tacere significa essere complici”.