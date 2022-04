“Picchiavo la mia compagna perché malato di gioco d’azzardo”: ottiene i domiciliari

COPERTINO/RACALE (Lecce) – Duplice scarcerazione dopo i recenti arresti per droga e maltrattamenti in famiglia. Ha lasciato il carcere M.O., il 45enne di Copertino, arrestato nel fine settimana per i ripetuti episodi di violenza sulla compagna picchiata quando si rifiutava di consegnargli i soldi da scialacquare nel gioco d’azzardo. Davanti al gip Michele Toriello, difeso dall’avvocato Daniele Scala, l’arrestato ha recitato il mea culpa ammettendo gli gli addebiti e confermando il vizio del bere e del gioco, e in qualche occasione, di aver picchiato la compagna che, nel frattempo, ha ritirato la querela.

Ha lasciato i domiciliari anche Mauro Margarito, il 44enne di Racale, arrestato dai carabinieri per la detenzione di una maxi piantagione di marijuana per complessivi 4 chili di droga. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Fasano, dovrà rispettare il solo obbligo di dimora. Rimane in carcere, invece, Vito Cairo, il 45enne di Copertino, arrestato con 18 chili di cocaina sulla statale Taranto-Brindisi. Il gip del Tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo difeso dagli avvocati Daniele Scala e Anna Inguscio.