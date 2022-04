Podista travolto da un furgone: disposta consulenza per stabilire dinamica dell’incidente

VEGLIE (Lecce) – Una consulenza per stabilire dinamica e responsabilità nell’incidente in cui ha perso la vita Antonio Cappello, il podista di Veglie di 56 anni, travolto da un furgone all’alba del 13 settembre scorso sulla circonvallazione per Veglie. Il pubblico ministero Stefania Mininni ha conferito incarico all’ingegnere Marcello Buggemi di eseguire la consulenza che scatterà nei prossimi giorni con l’avvio delle operazioni peritali. Nel registro degli indagati compare il nome di un cittadino senegalese alla guida di un furgone Transit su cui viaggiava un’intera famiglia di ambulanti di origine africana.

Secondo una prima ricostruzione affidata ai carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina e della stazione di Veglie, il furgone procedeva verso il mercato settimanale di Sant’Isidoro quando si sarebbe trovato davanti un podista senza poter far nulla per evitare l’impatto nonostante il conducente abbia sterzato all’ultimo istante. Il mezzo è così finito fuori strada, tra le campagne.

Link Sponsorizzato

La vittima, titolare con la propria famiglia di un’impresa nel settore edile, era un appassionato di podismo e quella domenica mattina era uscito da casa per un allenamento. Partendo da via Pirandello, giunto all’incrocio con la circonvallazione in prossimità di una curva, è sopraggiunto il Transit che lo ha centrato in pieno.

Per risalire all’identità della vittima, sprovvista di carta d’identità, i carabinieri hanno dovuto scremare il cellulare che aveva con sé. La salma, dopo i rilievi, è stata poi trasferita presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” e sottoposta ad una visita esterna prima di essere riconsegnata ai familiari.