Schiaffi, pugni e colpi di scopa sui figli minori: indagata la mamma

LECCE – Schiaffi, pugni, graffi, spintoni, morsi, pizzichi. Una lunga scia di abusi e violenze che avrebbero determinato un malessere fisico e psichico sui figli: propositi suicidari (come gettarsi sotto un treno) nel maschietto ora di 19 anni; la perdita della gioia di vivere nella femminuccia 17enne. Una madre leccese, di 47 anni, è indagata con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati perché commessi ai danni di minori di 18 anni e lesioni personali aggravate così come riportato in un avviso di conclusione a firma del pubblico ministero Stefania Mininni.

Le ripetute aggressioni si sarebbero consumate in casa. Per futili motivi. Come accaduto il 13 settembre del 2018 quando la donna avrebbe colpito il figlio con una scopa; poi gli avrebbe sfilato sfilava il casco provocandogli una ferita al labbro superiore e al braccio destro con graffi e morsi. Le aggressioni, dicevamo, come leitmotiv di una convivenza divenuta impossibile. Quotidiane e sistematiche. Tanto che il maschietto sarebbe stato costretto a fuggire da casa e a trovare rifugio nell’abitazione paterna. In più, ed è forse questo l’aspetto più inquietante, ci sono quegli atti di autolesionismo inferti sul proprio corpo (il giovane aveva maturato l’intenzione di gettarsi sotto un treno).

Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato anche alla figlia. Tanto che la ragazzina avrebbe riferito alle assistenti sociali di avvertire un senso di malinconia a tal punto da perdere la gioia di vivere. E la volontà di raggiungere il fratello nell’abitazione del padre. La denuncia-querela del figlio, depositata presso la stazione dei carabinieri della Stazione di Santa Rosa, ha dato la stura perché il pubblico ministero Stefania Mininni aprisse un fascicolo d’indagine e disponesse, in un momento successivo, l’incidente probatorio per acquisire le dichiarazioni dei due ragazzi in modalità protetta.

Sia il maschietto che la femminuccia, negli uffici della Procura dei Minori davanti al gip Giovanni Gallo, confermarono la lunga scia di abusi e sevizie a cui sarebbero stati sottoposti a partire da febbraio del 2013 (periodo che coincide con la separazione della donna dal padre dei due ragazzi). L’attendibilità delle loro dichiarazioni è stata attentamente vagliata dalla psicologa infantile Maria Grazia Felline e sulla scorta di dichiarazioni e testimonianze la Procura ha chiuso le indagini sulla donna difesa dagli avvocati Francesca Conte e Denise Berio. Curatrice speciale dei ragazzi è stata nominata Agnese Caprioli.