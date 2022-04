Tenta di rapinare il cellulare ad una 17enne, poi la trascina in auto e si masturba: arrestato e subito scarcerato

LECCE – La avvicina con la scusa di chiederle un’indicazione e si impossessa del suo cellulare. Ma la manovra si rivela una trappola: quando la malcapitata tenta di riprenderselo, la trascina in auto e si masturba.

Ha terrorizzato una ragazza di 17 anni, Salvatore Mariano, il 24enne di Bagnolo del Salento tratto in arresto nelle scorse ore dagli agenti della questura di Lecce per tentata rapina e violenza sessuale.

L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri quando la ragazza era ferma al semaforo di viale Japigia a bordo della sua minicar. Qui è stata affiancata da un’auto con a bordo il giovane, che, abbassando il finestrino, le ha chiesto informazioni stradali per raggiungere una via della città.

L’adolescente, in buona fede, si è fermata poco più avanti, essendo nel frattempo scattato il semaforo verde, per cercare la via con il proprio cellulare su Google Maps. Mentre forniva indicazioni allo sconosciuto, quest’ultimo, fingendo di non capire dove fosse, ha afferrato il cellulare con la scusa di vedere meglio la strada e poi, in pochi istanti, con la scusa di dover spostare l’auto per timore di una multa, è rimontato in auto con il telefono in mano invitando la giovane a seguirlo.

La malcapitata, per recuperarlo, ha seguito il 24enne e dal finestrino lato passeggero l’ha invitato a restituirglielo, non immaginando quanto stesse per accadere. Il ragazzo con una mossa repentina l’avrebbe afferrata per un braccio e trascinata all’interno del veicolo e poi si sarebbe masturbato.

In preda al panico, la vittima è riuscita comunque a reagire e a recuperare il telefono per poi darsi alla fuga, minacciando il suo aggressore di telefonare la polizia. Quando il ragazzo ha visto la sua vittima chiamare il 113, si è dato alla fuga a tutto gas a bordo della sua auto, della quale la 17enne è riuscita a vedere la targa per poi fornirla agli agenti. Grazie a questo dettaglio, a stretto giro il presunto responsabile è stato rintracciato.

Il 24enne aveva fatto rientro nella sua abitazione, quando gli agenti delle volanti hanno bussato alla sua porta, nel cuore della notte. Mariano, volto già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi e stessi reati, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm di turno, Paola Guglielmi, condotto presso il carcere di Lecce. Subito dopo l’udienza di convalida il giovane ha ottenuto i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il giudice ha convalidato l’arresto riqualificando il reato di violenza sessuale in violenza privata perché non sono emersi contatti fisici con la vittima.