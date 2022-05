Accusato di una rapina in un supermercato rischiava condanna di 3 anni: assolto un 25enne

ALLISTE/MELISSANO (Lecce) – Era accusato di aver messo a segno una rapina in compagnia di un complice ma dopo il processo di primo grado è stato assolto. Verdetto di non colpevolezza (per non aver commesso il fatto) è stato disposto dai giudici della prima sezione penale (Presidente Roberto Tanisi) nei confronti di Antonio Bello Rizzo, 25enne di Alliste, finito sul banco degli imputati con le accuse di rapina aggravata e detenzione di arma. Fondamentali, ai fini del verdetto assolutorio a fronte di una richiesta di 3 anni invocata dal pubblico ministero Luigi Mastroniani, si sono rivelate le argomentazioni sostenute dalla difesa rappresentata dall’avvocato Francesco Fasano.

L’assalto risale al 12 marzo del 2016 quando il giovane si sarebbe introdotto all’interno del supermercato “Pam” di Melissano con il volto travisato mentre il complice brandiva una pistola. E dopo aver strattonato la cassiera nel tentativo di bloccarlo si sarebbe impossessato del registratore di cassa con all’interno la somma di 3mila euro.

Link Sponsorizzato

L’identificazione del giovane arrivò a distanza di mesi sulla base di alcune indagini avviate dai carabinieri ma il quadro probatorio non si è rivelato sufficiente per emettere una sentenza di condanna.