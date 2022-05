Anna Maria Mangia entra nel direttivo di Ugento nel MRS con delega alla Tutela della creature non umane

UGENTO (Lecce) – Anna Maria Mangia aderisce al Movimento Regione Salento ed entra a far parte del gruppo di Ugento ricevendo la Delega alla Tutela della creature non umane. Tema importantissimo, presente nel Manifesto del movimento.

A presentarla è Luca Bleve, coordinatore cittadino di Ugento:

“Diamo forma al nostro impegno a favore di tutti gli animali, non solo quelli domestici, perché pensiamo che si debba vivere nel rispetto di tutti gli esseri viventi; e lo facciamo grazie all’ingresso nel nostro gruppo di Anna Maria Mangia, una donna eccezionale, dalla sensibilità smisurata, impegnata attivamente da sempre nella tutela e conservazione del patrimonio naturalistico. Libera professionista laureata in Giurisprudenza e con un un master in Diritti Umani. A nome di tutto il direttivo i migliori auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio Luca Bleve per avermi coinvolta n questo nuovo impegno che svolgerò con impegno e dedizione. Grazie per l’importante Delega che mi permetterà di lottare, in un contenitore politico locale, a favore di tutte le creature, ritengo che ci sia tanto da fare e lo faremo con lo spirito che contraddistingue questo movimento. Colgo l’occasione per salutare il presidente Paolo Pagliaro, persona che stimo per il coraggio, la forza, l’impegno e la passione che ha sempre dimostrato in ogni battaglia combattuta per questo territorio”. Lo ha dichiarato Anna Maria Mangia.

