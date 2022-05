Annullato il licenziamento ora sarà risarcito con circa 50mila euro

GALATINA (Lecce) – Si abbatteva come un fulmine al ciel sereno in capo di L.C., 40enne in servizio all’ epoca dei fatti presso un supermercato di Galatina, l’accusa mossagli dal proprio datore di lavoro, di essersi appropriato indebitamente di poche centinaia di euro, sottraendole dalla casa dove lavorava. Così il titolare del supermercato sporgeva regolare denuncia e licenziava il proprio dipendente, il quale si rivolgeva alla magistratura civile per i riflessi che la vicenda aveva avuto sul proprio rapporto di lavoro. L. C. ritenendo che le accuse fossero infondate, impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale del Lavoro di Lecce, chiedendone l’annullamento ed avanzando richieste per differenze retributive, poiché, secondo le proprie richieste, aveva svolto un orario superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.

Il Tribunale di Lecce accoglieva le tesi difensive del lavoratore, che, assistito dall’avvocato Francesco Polo, aveva sempre ritenuto ingiuste le accuse mossegli, poiché, a suo dire, non era l’unico ad avere accesso alla cassa incriminata. La Sentenza del Giudice del Lavoro annullava il licenziamento, visto che non si poteva affermare con certezza che la condotta contestata al dipendente fosse stata posta in essere da quest’ultimo e non da altro personale addetto alla stessa cassa, condannando il datore di lavoro ad un risarcimento pari a cinque mensilità.

Inoltre le tesi difensive del lavoratore trovavano accoglimento anche con riferimento le richieste per differenze retributive, così che il Tribunale di lecce condannava il datore di lavoro a versare in favore del dipendente a tale titolo, oltre al risarcimento di cui si è detto innanzi, la somma complessiva di euro 42mila euro circa. Si può dire che adesso è il lavoratore a batter cassa.