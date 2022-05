Bimbo di 8 mesi morto azzannato dal cane di famiglia: archiviata inchiesta a carico della madre e della nonna

TRICASE (Lecce) – Nessuna responsabilità per la morte di un bimbo di 8 mesi azzannato da un cane di famiglia nel giardino dell’abitazione di campagna alla periferia di Tricase l’11 aprile scorso. Il gip del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi, ha archiviato il procedimento a carico della madre e della nonna del piccolo presenti in casa quella sera i cui nomi erano stati inizialmente iscritti nel registro degli indagati. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero Alberto Santacatterina, ha ritenuto non esserci elementi per configurare una responsabilità a titolo di colpa nei confronti dei familiari del bimbo disponendo così l’archiviazione del procedimento a carico delle due donne (assistite dall’avvocato Gianluca Ciardo).

Insomma, per le conclusioni della procura prima e di un giudice poi, quanto accaduto la sera della vigilia di Pasqua sarebbe stato una tragica fatalità. Al momento dell’incidente, in casa erano presenti la madre e la nonna del bambino. Improvvisamente il silenzio venne rotto dalle urla e dalla disperazione della mamma del piccolo non appena si accorse che il figlio era stato aggredito dal cane, un corso di quattro anni. Tutto sarebbe avvenuto in pochissimi secondi. Il cane era libero in casa e si avvicinò al bimbo azzannandolo in testa.

La madre ritrovò il piccolo sanguinante immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Panico” di Tricase dove arrivò in condizioni gravissime. I medici tentarono in tutti i modi di salvargli la vita ma le ferite riportate si rivelarono troppo gravi. In paese, in un periodo di forte stress per via del lockdown per la pandemia, venne proclamato il lutto cittadino.

Una prima informativa, a poche ore dall’immane tragedia, venne inoltrata in Procura dai carabinieri della Compagnia di Tricase in cui confluirono le testimonianze della madre e della nonna del bimbo mentre il corso finì sotto sequestro. Il cane era in regola. Dotato di un microchip, era in possesso di tutte le autocertificazioni (come l’attestazione del possesso, l’iscrizione all’Asl per identificare il cane e il proprietario e le cure e i vaccini a cui era stato sottoposto in questi anni).