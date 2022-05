Botte alla moglie e si drogava in casa alla presenza della figlia piccola: indagato marito-padre padrone

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Picchiava e offendeva ripetutamente la moglie e, per uno stato di tossicodipendenza cronico in cui versava da tempo, si bucava lasciando siringhe e aghi sparsi in casa dove la figlioletta giocava e si muoveva liberamente. E quando la moglie, ormai esausta per le ripetute vessazioni e sopraffazioni, ha deciso di abbandonare il tetto coniugale portando la figlioletta con sé, l’uomo avrebbe indossato i panni dello stalker incallito. Tutte queste condotte, iniziate nel 2012 e andate avanti fino ai mesi scorsi, hanno convinto il gip Simona Panzera ad emettere un’ordinanza con cui ha disposto per l’uomo, originario di Sogliano Cavour, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie rispettando una distanza di 200 metri.

Eppure, sette anni fa, la coppia era convolata a nozze. Dopo i primi mesi di matrimonio vissuti in assoluta serenità, l’uomo avrebbe iniziato a palesare la propria indole aggressiva, violenta e autoritaria. E in breve, il nido d’amore si sarebbe trasformato in un incubo per la donna vessata dal marito, offesa, umiliata e costretta persino a chiudere i contati con la sua famiglia. E in casa l’uomo (del quale omettiamo le generalità a tutela delle vittime) lasciava aghi e siringhe mentre la figlioletta assisteva a continue scene di violenza e di ira all’interno dell’abitazione.

Nel 2019, la donna ha così deciso di lasciare il marito. Una decisione giunta dopo sette anni di silenzi e di paure ma ormai inevitabile alla luce del clima di paura e di terrore che si respirava in casa. L’uomo, però, non avrebbe accettato la decisione della moglie di avviare la separazione e avrebbe iniziato a tampinarla: minacce di morte, pedinamenti, telefonate, messaggi, appostamenti davanti al nuovo domicilio della donna dove si presentava, di sovente, di notte suonando al citofono. Venendo, altresì, meno agli obblighi di assistenza familiare pregiudicando, di fatto, il diritto della figlia di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i suoi genitori.

La donna, assistita dall’avvocato Alberto Gatto, ha così trovato la forza e il coraggio di denunciare l’uomo e le sue innumerevoli condotte irrispettose. Le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili e genuine tanto che il pm Luigi Mastroniani aveva persino chiesto la custodia cautelare dei domiciliari. Il gip, pur condividendo sull’assoluta gravità dei fatti, ha ritenuto poter graduare il provvedimento con un divieto di avvicinamento. Nei prossimi giorni l’uomo, difeso dall’avvocata Simona Mancini, potrà replicare al contenuto dell’ordinanza che lo bolla come un marito autoritario, un ex molesto e un padre privo di valori malori.

