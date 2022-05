“Certificato falso per un immobile”: condannati ex consigliere comunale e amministratore di una società

LECCE – La Corte d’appello di Lecce conferma la condanna a 8 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) per l’ex consigliere di Palazzo Carafa Rocco Ciardo e Giovanni Stefanelli coinvolti nell’inchiesta avviata su un certificato in odor di falso relativo ad un immobile. I giudici (Presidente Nicola Lariccia, relatrice Antonia Martalò), allineandosi con la richiesta dell’Avvocato dello Stato Ennio Cillo, non hanno concesso sconti per i due imputati accusati di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione (reato riqualificato dal giudice di primo grado). Sia Ciardo che Stefanelli, infatti, inizialmente rispondevano di falso ideologico e uso abusivo di sigilli.

Secondo l’accusa, sostenuta dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone, Ciardo con la collaborazione di Stefanelli (amministratore unico della società “Costruzioni Tecnologiche srl), avrebbe prodotto e depositato negli uffici comunali un certificato posticcio di collaudo statico dell’immobile in questione attestando la presenza di due ingegneri sul posto e inserendo due timbri falsi. Tutto falso perché la documentazione non sarebbe mai pervenuta presso l’Ufficio del Genio Civile competente per il rilascio di questi tipi di certificati.

Da qui l’apertura di un processo di primo grado sfociato nella condanna dei due imputati nel gennaio di due anni davanti al giudice monocratico Fabrizio Malagnino; sentenza confermata anche nel secondo grado di giudizio nelle scorse ore. Novanta giorni per conoscere le motivazioni della sentenza. Subito dopo gli avvocati Carlo Sariconi e Ivan Feola potranno presentare ricorso in Cassazione.