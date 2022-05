Cocaina per la “Lecce bene”, il pusher torna in libertà dopo nove mesi trascorsi ai domiciliari

LECCE – Torna in libertà Antonio Maruccio, leccese di 51 anni, già detenuto ai domiciliari da gennaio scorso e poi arrestato nuovamente a fine maggio, destinatario di un altro provvedimento cautelare, perché ritenuto il pusher della “Lecce bene”.

Nella giornata di ieri, infatti, il giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo ha disposto nei suoi confronti la revoca della misura coercitiva degli arresti domiciliari, poiché ritenute attualmente cessate le esigenze cautelari. Maruccio, difeso dall’avvocato Benedetto Scippa, dopo poco più di nove mesi trascorsi confinato in casa, dunque, è di nuovo libero.

Link Sponsorizzato

L’uomo fu arrestato il 21 gennaio 2020, in flagranza di reato, perché sorpreso a detenere in casa 70 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti. Poi, a fine maggio scorso, la nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip Edoardo D’Ambrosio, per avere ceduto cocaina anche a commercianti, avvocati e persone gravitanti nell’ambiente del calcio cittadino.

Coordinata dal pubblico ministero Maria Consolata Moschettini, l’attività investigativa dei militari era sfociata nei mesi scorsi in un decreto di perquisizione nella sua abitazione di Piazza Mazzini, conclusosi con l’arresto dell’uomo, con un passato da barman. Dal 2015 fino al suo arresto, il 51enne avrebbe smerciato cocaina anche per quattro/cinque volte al giorno a clienti della cosiddetta “Lecce bene”. Per 70-80 euro al grammo; prezzo che, a titolo di favore, poteva scendere anche a 40 euro. In alcuni casi persino gratis.

Link Sponsorizzato

Prossimamente, Antonio Maruccio sarà giudicato con rito abbreviato.