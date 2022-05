Covid, 515 casi in Puglia, 43 a Lecce. Emergenza scuole a Lecce, Nardò, Zollino e Soleto per nuovi positivi

PUGLIA – È una domenica dolorosa sul fronte della lotta al covid. I ricoverati nella regione schizzano a 605. Il virus raggiunge anche i Comuni di Patù e Salve. Il SARS-CoV-2, dopo aver raggiunto la scuola di Soleto (che è stata chiusa per sanificazione in seguito al caso di un’alunna positiva) e il liceo Banzi di Lecce (un’alunna positiva), allarma le scuole neretine: uno studente dell’Istituto tecnico Vanoni a Nardò è risultato positivo (scuola di competenza della provincia). È scattata la sanificazione anche al Moccia dopo che una professoressa ha contratto il covid. “Sono stati disposti tutta una serie di tamponi – spiega il sindaco Pippi Mellone al telefono – Abbiamo appreso tutto dalle dirigenti scolastiche, ma l’Asl non ci ha ancora avvertiti. Le scuole superiori per prime e seconde resteranno aperte: sono state sanificate questa mattina“.

Anche a Zollino scatta l’allarme: “Si avvisa la cittadinanza che con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura della scuola primaria e secondaria per i giorni 26 e 27 ottobre – spiega il sindaco Edoardo Calò – La chiusura in via precauzionale si è resa necessaria a seguito dell’esito dei primi tamponi effettuati che hanno dato esito positivo per due bambini frequentanti il plesso scolastico di via Regina Elena”. Intanto anche in Tribunale è risultato positivo un giudice popolare presente martedì nell’aula di Corte d’Assise dove si è celebrato un processo concluso con una condanna all’ergastolo. Tutti gli altri giudici popolari e quelli togati (il presidente Pietro Baffa e il giudice Francesca Mariano), il cancelliere e la stenotipista sono stati posti in quarantena fiduciaria.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, domenica 25 ottobre 2020, sono stati registrati 4.377 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 515 casi positivi: 208 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia BAT, 103 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 522.951 test.

6011 sono i pazienti guariti.

7872 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.546, così suddivisi:

6.087 nella Provincia di Bari;

1.462 nella Provincia di Bat;

1.038 nella Provincia di Brindisi;

3.445 nella Provincia di Foggia;

1.091 nella Provincia di Lecce;

1.317 nella Provincia di Taranto;

105 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.