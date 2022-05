Covid, altri 3 casi a Trepuzzi. Salvemini dà l’allarme a Lecce

LECCE/TREPUZZI – La situazione per quanto riguarda la malattia Covid -19 sta precipitando a causa dei tanti ricoveri nel barese: hanno dovuto chiedere aiuto alle provincie di Lecce e Brindisi, che ora hanno i reparti infettivi saturi. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, cerca di preparare i leccesi a un nuovo periodo molto difficile con un messaggio su Facebook:

“Inutile girarci attorno: la situazione è complicata in tutta Europa. Ovunque l’esortazione è quella di uscire da casa quando è strettamente necessario. Ovunque la raccomandazione è di usare la mascherina, rispettare il distanziamento, evitare gli assembramenti.

Ovunque lockdown totali o parziali vengono disposti dai governi nazionali. Sono ore complicate per l’Italia. Pensavamo che il lockdown di marzo/maggio ci avrebbe messo ko invece siamo ancora in piedi, ammaccati e fiaccati ma vivi e determinati. Per quanto Lecce e la provincia hanno una situazione che non è di emergenza, anche qui potremo essere chiamati nuovamente ad affrontare restrizioni nella vita economica e sociale. Tutto sembra indicare un nuovo DPCM che non tiene conto delle differenze tra territori.

Sarà sempre più importante quindi fare squadra, sostenerci, aiutarci, sentirci comunità.

Abbiamo dimostrato di esserne capaci.

Sono certo che se necessario sapremo ripeterci”.

L’ANNUNCIO DEL COMUNE DI TREPUZZI

“Accertati 3 casi di positività al virus. Attualmente i positivi a Trepuzzi sono 4.

Nella serata di oggi l’Autorità Sanitaria Locale ha informato il Sindaco di aver accertato altri tre casi di persone positive al Coronavirus domiciliate a Trepuzzi. I contatti sono stati già sottoposti a regime di quarantena e la situazione al momento è sotto controllo. Il Sindaco ha sentito telefonicamente i medici di base che seguono i tre pazienti positivi. Sono state attivate tutte le procedure per contenere il contagio.

Si rinnova l’invito alla prudenza, ricordando il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina sempre e in ogni luogo pubblico o potenziale fonte di contagio. Si raccomanda di limitare al minimo i contatti restringendoli allo stretto necessario.

In questa fase è importante mantenere la calma e rispettare le regole. Insieme ce la faremo ma è un momento in cui non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Ognuno senta su di se la responsabilità di dover salvaguardare la salute pubblica applicando quelle poche ma essenziali regole contenute nei decreti.

Si raccomanda, inoltre, di frequentare i mercati della domenica nella nostra Marina di Casalabate solo per fare acquisti e non come luogo di passeggio, al fine di evitare potenziali occasioni di contagio”.