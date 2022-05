Doppio assalto armato a distanza di pochi minuti: condannati in due

TREPUZZI (Lecce) – Si chiude con una condanna rispettivamente a 5 anni e 8 mesi e 5 a anni il processo in abbreviato a carico di Alessio Perrone e di Vincenzo Cozzella, di 41 e 37 anni, entrambi residenti a Trepuzzi, arrestati il 28 giugno dello scorso anno per le rapine a mano armata compiute sette giorni prima ai danni del centro “Medex” di Squinzano e del supermercato “Eurospin” di Surbo. Ad emettere la sentenza è stato il gup Marcello Rizzo a fronte di una richiesta di 5 anni e 4 mesi invocati dalla pubblica accusa.

Il primo colpo venne messo a segno ai danni del centro medico Medex di Squinzano. I due giovani, con il volto travisato, minacciarono la dipendente a farsi consegnare 300 euro dopo averle intimato di aprire la cassa. Successivamente sempre Perrone e Cozzella avrebbero raggiunto il supermercato Eurospin di via Lecce a Surbo. Armati di pistola e con i volti travisati, rapinarono circa 1000 euro alla cassiera. Infine la fuga in sella ad un Cbr, frutto di una rapina il 10 giugno sulla provinciale Trepuzzi-Casalabate ai danni di un 38enne di Lecce.

Le ricerche dei malviventi portarono i carabinieri della stazione di Trepuzzi (guidati dal luogotenente Giovanni Papadia) a bloccare lungo via Vecchia Trepuzzi una Peugeot guidata da un terzo soggetto arrestato dopo un breve inseguimento (e che ha patteggiato 2 anni con pena sospesa e non menzione e ormai libero da tempo). Perrone, invece, riuscì a scappare. Dopo aver aperto la portiera laterale destra scavalcò la recinzione metallica. Attraversò perpendicolarmente la statale 613 (entrambe le corsie) dileguandosi nelle campagne circostanti. Nonostante i carabinieri gli avessero intimato più volte di fermarsi.

Immediatamente i carabinieri raggiunsero la sua abitazione. Perrone non era in casa. Nel portoncino d’ingresso era inserita la chiave; la porta d’accesso all’abitazione era aperta e il climatizzatore ancora acceso a riprova secondo gli investigatori di una gran fretta nel lasciare l’immobile per sottrarsi alla cattura dei militari. Salvo poi presentarsi in caserma. Cosa che anche Cozzella aveva fatto due giorni prima. Si presentò presso la pg e riferì di aver appreso di essere ricercato. Gli avvocati Ladislao Massari e Antonio Savoia (per Perrone) e Salvatore Rollo (per Cozzella) hanno puntato sulla mancanza di elementi certi nell’identificazione dei due presunti rapinatori incastrati solo da prove indiziarie che non avrebbero potuto motivare una sentenza di condanna.