Duplice omicidio di via Montello: convalidato il fermo, assassino reo confesso rimane in carcere

LECCE – Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere. Rimane dietro le sbarre Antonio De Marco, il 21enne di Casarano, arrestato lunedì sera per il duplice delitto di Eleonora Manta e Daniele De Santis, uccisi nel loro appartamento in via Montello a Lecce, la sera del 21 settembre scorso. Dopo circa due ore di interrogatorio nel carcere di Borgo “San Nicola” il gip Michele Toriello ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane assassino reo confesso accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà. Il giovane, alla presenza dei propri avvocati e di uno dei pubblici ministeri, Maria Consolata Moschettini, che ha coordinato le indagini, ha risposto alle domande degli inquirenti fornendo la propria ricostruzione su quanto accaduto la sera del 21 settembre scorso.

“Era molto provato e ancora scosso per l’accaduto” hanno commentato i suoi avvocati Giovanni Bellisario e Andrea Starace, all’uscita del carcere di Borgo “San Nicola”. “Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande fornendo la propria ricostruzione ma sul contenuto e sul movente non possiamo fornire dettagli”. De Marco avrebbe raccontato di non avere mai avuto alcun coinvolgimento sentimentale nei confronti di nessuna delle due vittime, uccise con sessanta coltellate. Il giovane si sarebbe anche detto pentito e frastornato da quando è stato arrestato. Al momento, la tesi piu’ accreditata sul movente è quella dell’invidia o del risentimento personale nei confronti della coppia di cui detestava l’affiatamento e il legame dal quale traspariva felicità. “Ero in preda alla rabbia”, avrebbe detto. Sulla possibilità di chiedere una perizia psichiatrica per valutare le effettive condizioni psicofisiche del giovane al momento dell’efferato fatto di sangue gli avvocati si sono limitati a confermare che “è un’ipotesi che stiamo valutando”.

Link Sponsorizzato

Ad inchiodare il giovane sono state le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai colleghi del Ros che, grazie alla visione di alcune telecamere, alle dichiarazioni di più testimoni e al sequestro di bigliettini trovati nello spiazzo del condominio in cui erano state annotate le vie da evitare, hanno chiuso il cerchio sull’assassino di via Montello. Ma i punti oscuri in questa vicenda sono ancora tanti.

“Prendiamo atto della convalida del fermo dell’indagato Giovanni Antonio De Marco a firma del gip Michele Toriello con applicazione della misura della custodia cautelare carceraria ed esprimiamo ancora una volta, anche a nome del nostro assistito Manta Quintino Marco, padre di Eleonora, piena gratitudine per l’eccelso lavoro svolto dal pool inquirente e dai Carabinieri”, scrivono gli avvocati Luigi Piri e Nicola Neo. “Anche alla luce di quelle che appaiono le dichiarazioni rilasciate dall’odierno indagato ed apprese dagli organi di stampa, abbiamo ritenuto opportuno affidare l’incarico di consulente tecnico di parte alla Dott.ssa Roberta Bruzzone, stimata professionista che coadiuverà il nostro lavoro per tracciare il profilo caratteriale e psicologico del reo confesso, nella certezza che un approfondimento tecnico scientifico ci aiuterà a conoscere meglio il reale movente dell’efferato duplice omicidio, sgombrando definitivamente il campo da ogni inammissibile, seppur tecnicamente legittimo, tentativo di descrivere l’indagato incapace di gestire le proprie azioni.