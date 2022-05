Gru abbatte muro e travolge due studenti: in Rianimazione un 22enne gallipolino, è grave

BOLOGNA/GALLIPOLI (Lecce) – Una gru abbatte un muro ma le macerie travolgono due studenti che si trovavano su un terrazzo. Ed ora un 22enne gallipolino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, in Rianimazione.

Ad avere la peggio è stato il salentino Francesco Caiffa, studente di Scienze statistiche a Bologna, che ha subito un gravissimo trauma cranico ed ora lotta tra la vita e la morte nell’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Meno grave, fortunatamente, il suo coinquilino – un ragazzo di 20 anni, anche lui studente fuori sede – che ha rimediato delle fratture alle gambe.

L’incidente che li ha purtroppo coinvolti si è verificato martedì in un condominio di via del Borgo San Pietro, dove il braccio di una betoniera impegnata in alcuni lavori edili, forse a causa di una manovra sbagliata del conducente, ha abbattuto un muro divisorio di circa 10 metri, facendolo crollare sul terrazzino sottostante dove si trovavano il gallipolino e l’amico.

Sepolti da un cumulo di mattoni e detriti, i due sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e poi affidati al 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i funzionari dell’Ausl bolognese, per verificare il rispetto di tutte le norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché bisognerà verificare il corretto rispetto di tutte le misure di sicurezza nel cantiere. I militari hanno avviato le indagini con l’ipotesi di reato di lesioni gravissime.

(foto di repertorio)