Il covid arriva anche a Tuglie, il sindaco annuncia due casi. Nuovi positivi anche a Montesano

TUGLIE – L’onda del SARS-Cov-2 continua a stagliarsi tra i borghi salentini. Tuglie da oggi non è più una comunità covid-free (c’è anche un commerciante tra i positivi): il sindaco Massimo Stamerra lo annuncia su facebook. “Miei cari concittadini purtroppo ho avuto informalmente la notizia della positività al Covid-19 di due nostri compaesani.

Mi sono immediatamente premurato di contattare sua Eccellenza il Prefetto e le Autorità Sanitarie competenti.

Sarà mia cura informarvi sul prosieguo delle attività che saranno poste in essere invitandovi alla massima prudenza e attenzione al rispetto delle ultime disposizioni del Governo.

Nel tranquillizzarvi sul fatto che responsabilmente tutti i familiari sono in isolamento fiduciario, colgo l’occasione per inviare un grande abbraccio virtuale alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione e la cittadinanza”.

L’ANNUNCIO DEL SINDACO DI MONTESANO, CHE CHIUDE LE SCUOLE

Il sindaco di Montesano Salentino, in serata, ha diffuso un comunicato per aggiornare i suoi concittadini sui nuovi casi di covid: “Vi porto a conoscenza che, al momento, risultano quattro casi di positività al Covid 19 ovvero due cittadini residenti a Montesano e due cittadini residenti in altri comuni ma che dimorano stabilmente nel nostro comune. Le persone interessate sono già in isolamento domiciliare insieme alle famiglie. Alla luce di ciò, in via del tutto precauzionale, ho appena disposto, con ordinanza n. 31 R.G. del 28-10-2020, la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, per i giorni 29,30 e 31ottobre, al fine di effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i locali.

Invito le famiglie, nei giorni di chiusura, a vigilare scrupolosamente sui bambini per evitare assembramenti degli stessi nei luoghi aperti al pubblico.

Con l’occasione, approfitto per invitare tutti i concittadini a limitare al massimo gli spostamenti e le riunioni interfamiliari e, soprattutto, a preservare la salute dei nostri anziani, limitando i contatti con gli stessi.

È un momento estremamente complicato per il nostro paese per cui confido sulla consapevolezza e sulla responsabilità di tutti noi. Uniti ne usciremo senza ulteriori complicazioni”.