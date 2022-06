Il flirt estivo con un ragazzo si trasforma in un incubo per una turista molestata per anni: 32enne condannato

GALLIPOLI (Lecce) – Si erano conosciuti nell’estate del 2016 quando la ragazza era arrivata in Salento per trascorrere un periodo di vacanza nella terra d’origine del padre. E in riva al mare aveva conosciuto un giovane locale con cui aveva avuto un flirt. Una di quelle scappatelle che, molto spesso, si concludono in concomitanza con la fine delle vacanze. Almeno così aveva pensato e sperato una 26enne quando è rientrata a Milano con la sua famiglia. Perché l’ormai ex fidanzato non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e per circa due anni avrebbe molestato, infastidito e importunato la ragazza beccandosi un paio di denunce e una condanna ad 1 anno di reclusione per stalking.

Questa la sentenza inflitta dal gup del Tribunale di Milano ai danni di F.N., un 32enne gallipolino, che ha comunque potuto beneficiare della sospensione della pena e della non menzione. Il giovane salentino, ossessionato ed incapace di accettare la fine dell’acerbo rapporto, ha incominciato a contattarla, cercarla, anche presentandosi spontaneamente a Milano diverse volte nonostante la ex gli avesse fatto capire con chiarezza che la sua volontà fosse quella di non vedersi più. Ai rifiuti della ragazza, F.N. reagiva con sempre maggior insistenza cercando di adottare diverse tattiche del tutto inutili come telefonate e messaggi ripetuti (anche 150 al giorno e nelle ore notturne), minacce, insulti, falsità sul conto della ex raccontate alla madre e agli amici della giovane.

Un’ossessione replicata all’infinito in un’escalation allarmante estesa anche alle persone vicine della ex facendo terra bruciata attorno alla ragazza che, disperata, aveva pure diradato le visite in Salento controllando i movimenti di F.N. sui social. Anche dalle registrazioni audio e video confluite negli atti processuali sarebbe emerso quanto fosse pervicace e ossessiva la volontà di convincere la ragazza che erano fatti l’uno per l’altra e che quando cercava di scusarsi non riusciva a comprendere quanto fosse grande il suo amore. Di fatto, però, il ragazzo sedotto e abbandonato avrebbe raggiunto Milano in più occasioni e quando la giovane veniva in Salento viveva con il terrore di incontrarlo. La difesa dell’imputato, avvocato Angelo Ninni, aveva puntato proprio sul fatto che la persona offesa non era effettivamente turbata se decideva comunque di tornare in Salento.

Una tesi che il Tribunale ha ritenuto di non condividere. E la sentenza contempla anche un risarcimento in via definitiva di 8mila euro in favore della giovane milanese assistita dall’avvocato Antonio Palumbo.