Imputato in una maxi inchiesta per una presunta truffa, assolto dall’accusa di favoreggiamento

SAN DONATO (Lecce) – Si chiude con un’assoluzione per insufficienza di prove il processo a carico di Valerio Mellone, 33enne di San Donato, accusato di favoreggiamento personale nell’ambito di un’inchiesta in cui sono finiti sotto processo diversi imprenditori per una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato.

Nello specifico Mellone, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato la legale rappresentante di una società ad eludere le indagini dell’Autorità giudiziaria dichiarando falsamente alla Guardia di Finanza di aver effettuato una fornitura di materiale relativo ad una manifestazione e producendo preventivi, fatture e documenti di trasporti falsi.

Accuse cadute al termine del processo che si è celebrato in abbreviato davanti al gup Edoardo d’Ambrosio che ha valorizzato le argomentazioni sostenute dall’avvocato Federica Conte.