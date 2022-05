In auto con droga e soldi: uno ai domiciliari, l’altro torna libero

TREPUZZI (Lecce) – Carlo Coviello rimane ai domiciliari mentre Gianpaolo Elia torna in libertà e dovrà rispettare il solo obbligo di presentazione in caserma per tre giorni a settimana. Questo l’esito dell’udienza di convalida dei due uomini arrestati nel territorio di Torchiarolo nelle scorse ore di carabinieri del Norm di Brindisi mentre viaggiavano in auto con cocaina e marijuana e una consistente somma di denaroi pari a oltre 1600 euro.

Il gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha convalidato l’arresto di entrambi confermando i domiciliari per il 43enne di Trepuzzi e scarcerando il 19enne originario di Toirchiarolo. A difendere entrambi, l’avvocato Salvatore Rollo.