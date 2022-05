La centrale di auto e pezzi di carrozzeria rubati scoperti nei box di professionista: aperta un’indagine

LECCE – Nei box di un seminterrato di un condominio di un insospettabile professionista, a poche decine di metri dal centro di Lecce, si poteva trovare di tutto: auto e pezzi di carrozzeria rubati. Una vera e propria centrale della ricettazione scoperta dopo la denuncia di un 57enne trovato in auto con una marmitta di dubbia provenienza e il ritrovamento di una Fiat Abarth rubata depositata in uno dei box del seminterrato. Su chi abbia gestito un simile giro di mezzi e pezzi rubati è materia d’indagine su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile in un fascicolo aperto a carico di ignoti nonostante i box, in cui è stata ritrovata la refurtiva, risultino intestati ad un professionista leccese. Convocato negli uffici della Questura ha riferito di essere totalmente all’oscuro su quanto era nascosto nei garage di sua pertinenza.

La centrale del riciclaggio è stata scoperta il 22 settembre scorso quando gli agenti hanno fermato un 57enne residente in un comune a pochi chilometri da Lecce. Dopo una perquisizione all’interno della sua auto è spuntata una marmitta completa di una Giulietta Ar di dubbia provenienza distesa tra i sedili posteriori ed anteriori dell’auto completamente avvolta in una busta nera. I controlli, in un momento immediatamente successivo, sono stati estesi in un box nella disponibilità del 57enne in cui è stata ritrovata una Fiat Abarth 500 rubata tra il 5 e il 6 agosto scorso a Porto Cesareo.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione ma l’indagine, quella principale, è stata solo avviata dopo che gli agenti, nei box adiacenti, hanno trovato auto e svariati pezzi di carrozzeria: una Bmw serie 1 rubata a Taranto nel marzo del 2017; alcune targhe abbinate a due Fiat 500 oggetto di furto a Bari tra il 2017 e il 2018 oltre a parti di carrozzeria di molti altri modelli di auto e moto; le portiere e portellone di un Fiat Doblò di colore grigio.

Per ora non ci sono indagati nonostante sia stato già sentito l’intestatario dei box. Il fascicolo è a carico di ignoti ma gli agenti della Mobile hanno avviato una serie di accertamenti per comprendere se dietro questo deposito di auto e pezzi di carrozzeria allestito nei garage di un seminterrato di un insospettabile professionista possa esserci la mano della criminalità organizzata. Intanto tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato. Non è escluso che, in tempi brevi, le auto possano essere riconsegnate ai legittimi proprietari. Più difficile, invece, sarà risalire ai titolari dei pezzi di carrozzeria.