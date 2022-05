La perfetta lucidità dell’assassino: De Marco ha agito prima che Daniele chiudesse la porta con il chiavistello

LECCE – Daniele De Santis chiudeva la porta di casa con un chiavistello nelle ore serali. E l’assassino di via Montello lo sapeva. Per questo Antonio De Marco, pur essendo in possesso di un doppione delle chiavi, non sarebbe mai e poi mai potuto entrare in quella casa magari nelle ore notturne per ammazzare Daniele ed Eleonora mentre dormivano. Ecco perché lo studente di Scienze infermieristiche si è introdotto nel palazzo nelle ore serali quando la coppia era ancora sveglia e insieme.

Un dettaglio per nulla secondario a suffragio dell’azione pianificata nei minimi dettagli dal giovane di Casarano in possesso di informazioni precise e puntuali sulle abitudini di vita dei due ragazzi con cui aveva convissuto per alcuni mesi prima di trasferirsi in via Fleming. De Marco era al corrente che Daniele De Santis, ad una certa ora, adottava la precauzione di chiudere la porta con il chiavistello rendendo di fatto isolata l’abitazione a qualsiasi tentativo di forzarne l’apertura. O di accedervi magari utilizzando un doppione. E ha agito in un orario in cui sapeva di incrociare i due ragazzi ancora svegli rischiando di essere sorpreso da qualche condomino.

Un rischio messo in preventivo pur di accedere in quell’abitazione e sorprendere i due giovani, ingaggiare una colluttazione (effettivamente avvenuta e durata per qualche minuto), per riuscire ad ammazzare i due ex coinquilini nel loro primo giorno di convivenza nell’abitazione di via Montello anticipando la chiusura della porta con il chiavistello. Uno schema eseguito alla spartizione all’interno di uno spartito con esiti letali per due giovani di 33 e 30 anni.