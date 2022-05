La Puglia dell’agroalimentare tra i protagonisti della Fiera del Levante

Entra nel vivo BeWine!, il Salone Mediterraneo dei Vini in programma a Bari fino a domenica 11 ottobre nell’ambito della Fiera del Levante, nei padiglioni 18 e 20.

Il sistema vitivinicolo pugliese tra tradizione e innovazione, il tema del convegno che ha inaugurato il ricco programma del Salone, organizzato dalla Nuova Fiera del Levante in collaborazione con Confcooperative Puglia, Movimento del Vino Puglia e il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione. Nell’incontro sono stati presenti i principali risultati di ricerca per la vitivinicoltura realizzati nell’ambito di iniziative di Confcooperative Puglia in collaborazione con Università e centri di ricerca. Un’occasione per attivare anche una contaminazione virtuosa tra il Salone dell’Innovazione e BeWine!, le due novità dell’edizione numero 84 della campionaria generale.

Link Sponsorizzato

Spazio ai protagonisti della rassegna, i vini regionali, nelle degustazioni presso l’Enoteca del Mediterraneo e nelle masterclass dedicate ai vitigni del Tacco d’Italia, a cura dei professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia.