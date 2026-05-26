La ricetta del giorno: Mazzancolle al limone su crema di fagioli

Ingredienti per 4 persone:

1kg di mazzancolle

500 grammi di fagioli bianchi già cotti;

2 patate

25 ml di vino bianco

Sale

Pepe

Olio

Limone

Procedimento:

Sbucciare e tagliare le patate a fette sottili;

In una casseruola scaldare un filo di olio e mettere le patate;

Lasciare colorire e aggiungere i fagioli con il loro liquido;

Cuocere a fuoco lento finché non si asciuga il liquido;

Pulire le mazzancolle togliendo la testa e il guscio;

In una padella larga scaldare un filo di olio e versare le mazzancolle;

Cuocere a fuoco lento;

Nel frattempo ridurre a crema i fagioli;

Sfumare le mazzancolle con il vino e con il succo di un limone;

Condire con sale e pepe;

Mettere la crema di fagioli in un piatto fondo, adagiare le mazzancolle;

Condire con olio e buccia di limone;

Servire calde.