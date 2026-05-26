La ricetta del giorno: Mazzancolle al limone su crema di fagioli

Ingredienti per 4 persone:
1kg di mazzancolle
500 grammi di fagioli bianchi già cotti;
2 patate
25 ml di vino bianco
Sale
Pepe
Olio
Limone
Procedimento:
Sbucciare e tagliare le patate a fette sottili;
In una casseruola scaldare un filo di olio e mettere le patate;
Lasciare colorire e aggiungere i fagioli con il loro liquido;
Cuocere a fuoco lento finché non si asciuga il liquido;
Pulire le mazzancolle togliendo la testa e il guscio;
In una padella larga scaldare un filo di olio e versare le mazzancolle;
Cuocere a fuoco lento;
Nel frattempo ridurre a crema i fagioli;
Sfumare le mazzancolle con il vino e con il succo di un limone;
Condire con sale e pepe;
Mettere la crema di fagioli in un piatto fondo, adagiare le mazzancolle;
Condire con olio e buccia di limone;
Servire calde.