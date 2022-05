L’assassino di Eleonora e Daniele: “Pronto per fornire una confessione piena”

LECCE – Potrebbe essere sempre più vicino il momento di una confessione piena dell’assassino reo confesso dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, funzionaria Inps. Daniele De Marco, detenuto nel carcere di Borgo “San Nicola” da 21 giorni, ha confidato ai suoi avvocati di voler incontrare nuovamente gli inquirenti. Questa volta per fornire una confessione che consenta di coprire i tanti buchi neri che ancora non sono stati chiariti.

Il movente, innanzitutto. Sul perché uno studente di Scienze infermieristiche, timido e taciturno, si sia potuto trasformare in un killer spietato e sadico che, il 21 settembre, ha ferito mortalmente con oltre 70 coltellate i suoi due ex coinquilini nell’appartamento di via Montello in cui lo stesso De Marco aveva vissuto fino a pochi mesi prima. Un’azione talmente violenta e spropositata che per gli inquirenti il timore più grande è stato quello di trovarsi di fronte ad un potenziale serial killer.

Evidentemente questi primi giorni trascorsi in carcere, i colloqui avviati con gli psichiatri e gli inviti a ricordare da parte dei genitori e dei suoi avvocati hanno sortito l’effetto sperato e De Marco si dice ora pronto a fornire una confessione piena che consenta di fare piena luce sul duplice delitto . A breve i suoi avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario depositeranno un’istanza che dovrebbe essere accolta in tempi brevi dalla procura. E si spera che il nuovo faccia a faccia con gli inquirenti possa essere quello definitivo e decisivo per chiudere il cerchio sul duplice delitto ancora senza un perché ad un mese di distanza.