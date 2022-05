Marche da bollo contraffatte per ottenere il posto nella fiera del paese? Sotto processo undici commercianti

TUGLIE (LECCE) – Si sfilaccia in due tronconi l’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta sulle marche da bollo contraffatte inserite, secondo l’accusa, da alcuni ambulanti nelle domande per ottenere una postazione in occasione di una fiera organizzata dal Comune di Tuglie. Hanno scelto il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena) Rosario Casarano, 64 anni, di Casarano; Valentino Vincenti, 74 anni, di Casarano; Taoufiq Sabouh, 43 anni, di Parabita; Gennaro Improta, 60, di Matino; Gianfranco De Fusco, 52enne, di Racale. Il processo, così come disposto dal gup Sergio Tosi, è stato rinviato al 14 maggio del prossimo anno, giorno in cui sono previste requisitoria e sentenza.

Sono stati rinviati a giudizio Davide Luciano Tamborrini, 48 anni, di Matino; Bouchaib Naime, 69 anni, di Casarano; Yudi Yan, 55 anni, di origini cinesi ma residente a Casarano; Fouad Dakiri, 37 anni, di Aradeo; Gianni Napoli, 51, di Neviano. Per un difetto di notifica è stata stralciata la posizione Labbib Ezzaroual, 63 anni, di Casarano. Per tutti e 11 gli ambulanti l’accusa ipotizzata è quella di falsificazione dei valori di bollo.

I casi, inseriti in un avviso di conclusione a firma del pubblico ministero Maria Vallefuoco, sono molteplici. Ecco i singoli episodi contestati ad ognuno degli undici imputati. A Rosario Casarano, il 9 gennaio 2017 e 10 gennaio 2018; Labbib Ezzaroual, il 6 febbraio 2014, il 22 gennaio 2015, l’11 febbraio 2016, il 12 gennaio 2017 e 10 gennaio 2018; Bouchaib Naime, il 21 gennaio 2014, Valentino Vincenti, il 27 gennaio 2015; Sabouh, il 6 febbraio 2018; Yan, l’11 febbraio 2014; Gianfranco De Fusco, il 18 gennaio del 2013; Davide Luciano Tamborrini, il 30 gennaio 2014 e il 9 febbraio 2015; Gianni Antonio Napoli, il 7 febbraio del 2018; Gennaro Improta, l’1 febbraio 2017 e il 25 gennaio 2018.

A condurre le indagini sono stati i militari della Guardia di Finanza a seguito di una segnalazione inoltrata dall’amministrazione comunale di Tuglie. I commercianti, stando a quanto accertato, avrebbero presentato al sindaco della cittadina sud salentina le domande allegando marche di bollo posticce. Gli accertamenti, avviati dal Comune, avrebbero appurato la falsità dei valori dando la stura all’indagine che ha chiuso il cerchio sui commercianti “furbetti”.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Vincenzo Venneri, Salvatore Arnesano, Stefano Notarpietro, Stefano Palma, David Dell’Atti, Laura Serafino, Milena Nucco, Alessandra Liliana Tomasi, Fabrizio Pellegrino, Francesca Dimitri, Alessandro Caggia, Barbara Sigismondo e Roberto Pascariello.