“Molestie sessuali sulla nipote 13enne con la promessa di regalare un paio di scarpe”: indagato lo zio

SALENTO – Molestie sessuali sulla nipote 13enne. Con questa terribile accusa è indagato un 65enne residente in un comune del circondario di Gallipoli. Molestie (presunte) in casa dei genitori della ragazzina ma anche per strada quando lo zio si sarebbe offerto di accompagnare la nipote a piedi in un negozio per comprare un paio di scarpe nelle vicinanze dell’abitazione dei genitori della ragazza. Nella giornata di lunedì la presunta vittima dovrà ribadire le accuse nel corso dell’incidente probatorio fissato presso la sala ascolti della Procura dei Minori davanti al gip Giulia Proto.

Una storia ancora tutta da decifrare e confluita in un fascicolo d’indagine (coordinato dalla pm Stefania Mininni) in cui è finito nel registro degli indagati il nome di un uomo sposato e con figli. E che, improvvisamente, si trova nella scomoda situazione di doversi difendere da un’accusa così pesante. I fatti risalgono alla scorsa estate quando la ragazzina si trovava in casa dei propri genitori dove arrivava nei fine settimana perché da tempo collocata in una Comunità.

E nell’abitazione dei genitori sarebbe stata palpeggiata e molestata in diverse occasioni. Non solo nel chiuso di un’abitazione ma anche per strada secondo il racconto della giovane. In un’occasione, in particolare. Mentre raggiungeva un negozio in compagnia dello zio che le aveva promesso di regalarle un paio di scarpe. La minore ha raccontato le attenzioni del suo stretto familiare agli assistenti della Comunità dove è stata collocata da tempo e una segnalazione è stata inoltrata immediatamente presso gli uffici della Procura dei Minori.

Ora primo passo dell’inchiesta sarà rappresentato dall’ascolto protetto della giovane che dovrà ribadire le accuse nei confronti di un uomo dalla vita apparentemente irreprensibile. A difenderlo, l’avvocato Mario Coppola.