Palpeggiamenti su una ragazzina di 13 anni? Indagato un uomo molto più grande

SALENTO – Con il pretesto di andare in giro in macchina molestava e palpeggiava una ragazzina di 13 anni. Questa la terribile accusa franata su un 65enne, residente in un comune del basso Salento, indagato dalla procura di Lecce per il reato di atti sessuali con minorenni. Gli episodi finiti all’attenzione degli inquirenti risalgono all’estate del 2019.

Stando all’accusa l’uomo avrebbe allungato le mani sul corpo della minore in più occasioni dopo averle sollevato la maglietta e poi palpeggiandola nelle parti intime. L’indagato avrebbe approfittato della ragazzina nei momenti in cui trascorrevano qualche ora in compagnia dopo che la minore è stata allontanata dalla sua famiglia con un decreto disposto dal Tribunale per i Minorenni il 6 luglio del 2017 e con cui è stato disposto il collocamento comunitario.

Link Sponsorizzato

La ragazza ha subito denunciato i presunti abusi consentendo così agli ufficiali di pg dell’Aliquota dei carabinieri in servizio in procura di avviare le indagini. Nel novembre di un anno fa la minore è stata già ascoltata in sede di audizione e le sue dichiarazioni sono confluite nel fascicolo. L’indagato è difeso dall’avvocato Giandomenico Daniele; curatrice speciale della minore è stata nominata l’avvocata Deborah Cafiero.